Обложка и трек-лист ЕР HARTLIGHT



HARTLIGHT выпустят новый ЕР, получивший название From Midland And Beyond, в цифровом варианте на Wormholedeath 16 декабря:



"The Merrow's Chant"

"Be Blessed"

"The Eclipse"

"Into The Realm Of The Elves"







