22 ноя 2022



Новая песня FALCK



"Legacy Of Blood", новая песня группы FALCK, в состав которой входит бывший барабанщик OVERKILL Sid Falck, доступна для прослушивания ниже. В качестве специального гостя в ее записи принимал участие Rob Cannavino.







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