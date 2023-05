Новое видео FALCK

сегодня



"The Fool Who Would Be King", новое видео группы FALCK, доступно для просмотра ниже. В качестве гостя в записи принимал участие Bobby Gustafson (Satans Taint, ex-Vio-Lence, ex-Overkill).







