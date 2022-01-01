23 ноя 2022



VORGA начнут запись в начале года



Вокалист группы VORGA опубликовал следующее сообщение:



«Я получил информацию о том, что Vorga в начале 2023 года приступят к записи своего нового альбома. Я готовлюсь к потрясающему году со множеством звездных релизов. Кстати говоря, мы рады, что пластинки Vorga были хорошо приняты после столь долгого ожидания. К вашему сведению, выпуск репринтов еще займет некоторое время, но постарайтесь, если возможно, заполучить оставшиеся копии первого пресса (мы проверим наши запасы и посмотрим, не осталось ли у нас лишних)!»





+0 -0



просмотров: 113

