VORGA начнут запись в начале года

Вокалист группы VORGA опубликовал следующее сообщение:
«Я получил информацию о том, что Vorga в начале 2023 года приступят к записи своего нового альбома. Я готовлюсь к потрясающему году со множеством звездных релизов. Кстати говоря, мы рады, что пластинки Vorga были хорошо приняты после столь долгого ожидания. К вашему сведению, выпуск репринтов еще займет некоторое время, но постарайтесь, если возможно, заполучить оставшиеся копии первого пресса (мы проверим наши запасы и посмотрим, не осталось ли у нас лишних)!»
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