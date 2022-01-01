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DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько....
21
Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов»
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Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS
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DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько....
21
Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов»
14
Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS
14
Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог...
13
DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA
11
все новости группы
Fall of Carthage
Германия
-
https://fallofcarthage.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/FallOfCarthage
28 ноя 2022
:
Видео с текстом от FALL OF CARTHAGE
24 ноя 2016
:
Новый альбом FALL OF CARTHAGE выйдет зимой
13 май 2015
:
Новое видео FALL OF CARTHAGE
25 мар 2015
:
Трек-лист нового альбома FALL OF CARTHAGE
31 янв 2015
:
Дебютный альбом FALL OF CARTHAGE выйдет в мае
сегодня
Видео с текстом от FALL OF CARTHAGE
FALL OF CARTHAGE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Smell Of The Oak".
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Контакты
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Сообщений нет