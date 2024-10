сегодня



Новое видео FALL OF CARTHAGE



"Don't Call Me", новое видео группы FALL OF CARTHAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Kernel Panic:



"Don't Call Me"

"Gate To Nowhere"

"Sink Of Swim"

"No Bugfix"

"Every Other Year"

"Pushback"

"Moss"

"Black Gaffa"

"Unseen"

"Walnut Parrots"







