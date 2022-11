сегодня



Новое видео BENEATH MY FEET



Caught In A Hurricane, новое видео BENEATH MY FEET, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “In Parts, Together", релиз которого намечен на 13 января.



Трек-лист:



Caught In A Hurricane

Dig My Grave

When Both Our Worlds Collide

Dead Equal

One More Time

Sink To The Bottom or Swim For The Shore

Is This Really You

Far From Home

The Uprising

Departure

Roads (Bonus)

Vindicta (Bonus)

Lost Sailors Grave (Bonus)







