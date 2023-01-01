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Beneath My Feet

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Новое видео BENEATH MY FEET



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"One More Time", новое видео BENEATH MY FEET, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “In Parts, Together", релиз которого состоялся 13 января.

Трек-лист:

Caught In A Hurricane
Dig My Grave
When Both Our Worlds Collide
Dead Equal
One More Time
Sink To The Bottom or Swim For The Shore
Is This Really You
Far From Home
The Uprising
Departure
Roads (Bonus)
Vindicta (Bonus)
Lost Sailors Grave (Bonus)




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