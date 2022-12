сегодня



Новое видео DESTRÖYER 666



Never Surrender, новое видео DESTRÖYER 666, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Never Surrender”.



Трек-лист:



1. Never Surrender (3:47)

2. Andraste (3:51)

3. Guillotine (3:24) [WATCH]

4. Pitch Black Night (4:43)

5. Mirror’s Edge (4:48)

6. Grave Raiders (5:01)

7. Savage Rights (3:59)

8. Rather Death (4:52)

9. Batavia’s Graveyard (5:46) http://www.destroyer666.net







