Переиздание DESTRÖYER 666 выйдет летом



DESTRÖYER 666 23 июня на цветном виниле переиздадут демо 1994 года "Six Songs With The Devil".



Трек-лист:



1. Hail To Destruction (01:45)

2. An Endless Stream Of Bombers (02:45)

3. Long Live Death (02:38)

4. Song For A Devil’s Son (04:01)

5. Destroyer (02:04)

6. Like Bloody Rabid Wolves Unleashed From Chains (03:26)

7. Outro: Onwards To Arktogaa (01:52)

Total 18:31



K. K. Warslut: «Как всё начиналось? Устав от участия в Bestai Warlust, я решил записать несколько песен, над которыми долго размышлял.



Я и Vulcano на барабанах порепетировали пару месяцев и отправились в студию. Это был моментальный грандиозный успех, и первоначальный тираж 120 копий был распродан молниеносно... Возможно, менее чем за 6 месяцев.



Но не верьте мне на слово. Послушайте, что говорили другие в то время.



Однажды Joe Satriani прокомментировал в журнале Guitar Wank Mag, что это была "лучшая, чёрт возьми, демо-версия блэк-трэша, которую я когда-либо слышал, и если бы я не был уже очень успешным и богатым гитарным болваном, я бы присоединился к Destroyer в мгновение ока. Если бы он меня принял".



Yngwie Malmsteen сказал в журнале Fretboard Tosser, что "KK переосмыслил, что значит делать демо-записи дэт-трэша, этот человек — чёртов гений, и если бы я уже не был мега-рок-богом, зарабатывающим большие деньги на написании неслушабельной музыки, я бы немедленно присоединился к его команде. Если бы он меня принял".



А Lita Ford в интервью журналу Girls Stuff Magazine сказала: "Он — секс-пришелец с ядерной энергией, и мы с моей подругой Joan Jett согласились бы с ним в одно мгновение. Причём одновременно. Думаю, и Doro тоже заинтересовалась"».





