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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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Destroyer 666

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3 май 2023 : 		 Переиздание DESTRÖYER 666 выйдет летом

5 дек 2022 : 		 Новое видео DESTRÖYER 666

29 ноя 2022 : 		 Новый альбом DESTRÖYER 666 доступен для прослушивания

21 окт 2022 : 		 Новая песня DESTRÖYER 666

24 сен 2022 : 		 Новое видео DESTRÖYER 666

10 янв 2018 : 		 Новый ЕР DESTRÖYER 666 выйдет зимой

28 янв 2016 : 		 Новая песня DESTRÖYER 666

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Переиздание DESTRÖYER 666 выйдет летом



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DESTRÖYER 666 23 июня на цветном виниле переиздадут демо 1994 года "Six Songs With The Devil".

Трек-лист:

1. Hail To Destruction (01:45)
2. An Endless Stream Of Bombers (02:45)
3. Long Live Death (02:38)
4. Song For A Devil’s Son (04:01)
5. Destroyer (02:04)
6. Like Bloody Rabid Wolves Unleashed From Chains (03:26)
7. Outro: Onwards To Arktogaa (01:52)
Total 18:31

K. K. Warslut: «Как всё начиналось? Устав от участия в Bestai Warlust, я решил записать несколько песен, над которыми долго размышлял.

Я и Vulcano на барабанах порепетировали пару месяцев и отправились в студию. Это был моментальный грандиозный успех, и первоначальный тираж 120 копий был распродан молниеносно... Возможно, менее чем за 6 месяцев.

Но не верьте мне на слово. Послушайте, что говорили другие в то время.

Однажды Joe Satriani прокомментировал в журнале Guitar Wank Mag, что это была "лучшая, чёрт возьми, демо-версия блэк-трэша, которую я когда-либо слышал, и если бы я не был уже очень успешным и богатым гитарным болваном, я бы присоединился к Destroyer в мгновение ока. Если бы он меня принял".

Yngwie Malmsteen сказал в журнале Fretboard Tosser, что "KK переосмыслил, что значит делать демо-записи дэт-трэша, этот человек — чёртов гений, и если бы я уже не был мега-рок-богом, зарабатывающим большие деньги на написании неслушабельной музыки, я бы немедленно присоединился к его команде. Если бы он меня принял".

А Lita Ford в интервью журналу Girls Stuff Magazine сказала: "Он — секс-пришелец с ядерной энергией, и мы с моей подругой Joan Jett согласились бы с ним в одно мгновение. Причём одновременно. Думаю, и Doro тоже заинтересовалась"».



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