Новое видео CURSE OF CAIN



Alivе, новое видео CURSE OF PAIN, доступно для просмотра ниже.



Состав:



Soulkeeper - Vocals

Rainbow - Vocals, Percussion

The Pirate - Bass, Vocals

Timekeeper - Guitars

Mechanic - Drums https://curseofcain.se/







