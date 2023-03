сегодня



Концертное видео CURSE OF CAIN



"Embrace Your Darkness", новое концертное видео группы CURSE OF CAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Curse Of Cain, выходящего 12 мая на Atomic Fire Records:



"The Mark"

"Alive"

"Embrace Your Darkness"

"Blame"

"Hurt"

"Never See The Light Again"

"The Ground"

"Dead And Buried"

"Blood The End"







