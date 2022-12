сегодня



Новое видео THE LAST TEN SECONDS OF LIFE



Liberation, новое видео THE LAST TEN SECONDS OF LIFE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Disquisition on an Execution", релиз которого состоялся 25 ноября на Unique Leader.



Трек-лист:



1. Dreams of Extermination

2. Retribution

3. Liberation

4. Annihilation Phenomena







+0 -0



просмотров: 97