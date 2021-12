сегодня



Видео с текстом от THE LAST TEN SECONDS OF LIFE



Unique Leader Records опубликовали официальное видео с текстом к композиции THE LAST TEN SECONDS OF LIFE "Birth of the Butcher". Этот трек взят из нового альбома "The Last Ten Seconds of Life", выход которого намечен на 28 января.







