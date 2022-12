сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома DISPYRIA



DISPYRIA опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "THE STORY OF MARION DUST”, релиз которого намечен на десятое февраля:



01 – A Girl Called Marion

02 – The Mark

03 – Blue Mirror

04 – Eternal Eye

05 – The Resistance

06 – Fire Child

07 – Pandoras Box

08 – The Curse





+0 -0



просмотров: 86