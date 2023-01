сегодня



Новое видео DISPYRIA



"The Curse" feat. Carsten Lizard Schulz (Lazarus Dream, Devoid), новое видео DISPYRIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Story Of Marion Dust”, выход которого намечен на 2023 год.



Трек-лист:



01 – A Girl Called Marion

02 – The Mark

03 – Blue Mirror

04 – Eternal Eye

05 – The Resistance

06 – Fire Child

07 – Pandoras Box

08 – The Curse







+0 -0



просмотров: 143