Новое видео LANDFALL



"Elevate", новое видео группы LANDFALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Elevate:



"Never Surrender"

"Two Strangers"

"Waterfall"

"Rescue Me"

"Heroes Are Forever"

"Elevate"

"Feels Like Summer"

"H.O.P.E."

"Shadows Of Love"

"The Wind"

"Chance To Destiny"







