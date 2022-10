сегодня



Видео с текстом от LANDFALL



"Heroes Are Forever", официальное видео с текстом от LANDFALL, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Elevate", выход которого намечен на 9 декабря на Frontiers Music srl.



Трек-лист:



1. Never Surrender

2. Two Strangers

3. Waterfall

4. Rescue Me

5. Heroes Are Forever

6. Elevate

7. Feels Like Summer

8. H.O.P.E.

9. Shadows Of Love

10. The Wind

11. Chance To Destiny







