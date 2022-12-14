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The Exploited

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Вокалист THE EXPLOITED упал на сцене



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Вокалист THE EXPLOITED Wattie Buchan был доставлен в больницу после того, как упал на сцене в ходе выступления 10 декабря в Колумбии. Представитель коллектива заявил следующее:

«На последнем концерте в Колумбии у Wattie был подозрение на сердечный приступ. Он пытался играть дальше, но был вынужден остановиться на несколько песен, пока в конце концов не потерял сознание. Его увезли в больницу на машине скорой помощи, но более 900 человек отказались покидать зал, пока не услышат, что с ним все в порядке.

THE EXPLOITED здесь считаются кумирами, а Wattie — королем панка. Он сохранил панк-движение живым, когда все в прессе говорили, что оно мертво. Он фактически живая легенда».

Apologies to everyone that planned to catch us in Cali and London. We will try our very best to make it up to you all ASAP.
Wattie's health has to come first.






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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14 дек 2022
Svarg_1349
The Exploited это реально живая легенда. Здоровья мужику!
14 дек 2022
Lord Iscariah
Здоровья! Тру пацаны!
14 дек 2022
H
HLL
панковское отношение к жизни ? это уже не первый раз. памрёт блин так на сцене. 5 раз был на концерте в москве и всегда было круто.

просмотров: 367

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