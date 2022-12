сегодня



Вокалист THE EXPLOITED упал на сцене



Вокалист THE EXPLOITED Wattie Buchan был доставлен в больницу после того, как упал на сцене в ходе выступления 10 декабря в Колумбии. Представитель коллектива заявил следующее:



«На последнем концерте в Колумбии у Wattie был подозрение на сердечный приступ. Он пытался играть дальше, но был вынужден остановиться на несколько песен, пока в конце концов не потерял сознание. Его увезли в больницу на машине скорой помощи, но более 900 человек отказались покидать зал, пока не услышат, что с ним все в порядке.



THE EXPLOITED здесь считаются кумирами, а Wattie — королем панка. Он сохранил панк-движение живым, когда все в прессе говорили, что оно мертво. Он фактически живая легенда».

