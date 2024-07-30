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Вокалист THE EXPLOITED: «До того, как умру, хочу выпустить еще альбом!»



Walter David "Wattie" Buchan в недавнем интервью так ответил на вопрос, есть ли шанс на новый альбом THE EXPLOITED:



«У меня написано куча песен, но я никогда не делаю ничего, если это не получается на сто процентов. Песня должна быть на сто процентов лучше предыдущей.



Я хочу записать альбом до того, как умру, или до того, как закрою группу, так что в ближайшие два года я надеюсь записать альбом, точно, точно».







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