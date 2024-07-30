Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 49
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 39
*GOJIRA разогрела квиров 35
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 23
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 20
*HELLOWEEN переиздают альбомы 18
*METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш... 18
*Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу! 17
*KINGS OF THRASH открыли тур 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 49
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 39
*GOJIRA разогрела квиров 35
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 23
[= ||| все новости группы



*

The Exploited

*



30 июл 2024 : 		 Вокалист THE EXPLOITED: «До того, как умру, хочу выпустить еще альбом!»

14 дек 2022 : 		 Вокалист THE EXPLOITED упал на сцене

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE EXPLOITED

16 мар 2021 : 		 У барабанщика THE EXPLOITED инфаркт

10 апр 2017 : 		 Вокалист THE EXPLOITED попал в больницу

25 фев 2017 : 		 THE EXPLOITED отреагировали на известия об убийстве фаната после концерта группы в Санкт-Петербурге

16 май 2016 : 		 Видео полного выступления THE EXPLOITED

12 дек 2014 : 		 Новый альбом THE EXPLOITED выйдет летом

8 мар 2014 : 		 Концертное видео THE EXPLOITED

28 фев 2014 : 		 Трейлер переизданий THE EXPLOITED

14 фев 2014 : 		 У вокалиста THE EXPLOITED сердечный приступ

18 янв 2014 : 		 THE EXPLOITED на NUCLEAR BLAST RECORDS

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта THE EXPLOITED

1 дек 2010 : 		 Тур THE EXPLOITED перенесен на февраль
| - |

|||| сегодня

Вокалист THE EXPLOITED: «До того, как умру, хочу выпустить еще альбом!»



zoom
Walter David "Wattie" Buchan в недавнем интервью так ответил на вопрос, есть ли шанс на новый альбом THE EXPLOITED:

«У меня написано куча песен, но я никогда не делаю ничего, если это не получается на сто процентов. Песня должна быть на сто процентов лучше предыдущей.

Я хочу записать альбом до того, как умру, или до того, как закрою группу, так что в ближайшие два года я надеюсь записать альбом, точно, точно».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 9 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 июл 2024
Corpsegrinder04
То ли 95 Толи 96 год , что-то в этом роде. Ларёк на остановке улицы Левитана. Поездка из детской библиотеки с журналом Юный Техник и покупка кассеты Death before Dishnour. Со временем Эксплойтед забыт, но та кассета со Смертью и Маргарет Тэтчер на обложке и забойной жёсткой панкухой до сих пор в памяти. Уолтеру здоровья и долгих лет жизни.
Like!3
30 июл 2024
gravitgroove
Corpsegrinder04, кстати, это был любимый их альбом, самый злой и мрачный в музыкальном плане, хотя со временем понял, что мне ближе Troops of tomorrow и особенно Horror Epics, но когда хочется бескомпромиссного яда и тьмы то врубаю DBD.
Like!1
30 июл 2024
Corpsegrinder04
gravitgroove, отличный альбом. Я предвзят, тут подростковое первое впечатление отпечатано, но всё же.
Like!1
30 июл 2024
gravitgroove
Благо, у культуры отмены нет методов против старика Уотти.
Like!2
30 июл 2024
Corpsegrinder04
gravitgroove, мужик справедлив и без туфты. У него даже на Power Struggle слова чисто про ядерные ракеты у СССР и США друг на друга направленные непредвзяты. Хуйней и те и те занимаются в тексте. И Великобритания на подсосе как и положено, без выпячивания.
Like!1
30 июл 2024
Damien
Желаю старине Бьюкену долгих лет жизни, а нам всем - хотя бы еще одного альбома "Эксплуатируемых".

Мои любимые их альбомы - 'The Massacre" и "Beat the Bastards".
Like!1
30 июл 2024
gravitgroove
Damien, на Beat the basters до сих пор люблю послушать "Serial Killer". Такой шикарный и тяжелющий кросс-овер.
Like!1
30 июл 2024
Magyar
Damien, не фанат группы, но сильное впечатление произвела в своё время епиха "Jesus Is Dead" (1986). На кассете они были, с другой епишкой, "War Now!" (1988) и альбомом 1987 года.
Like!1
30 июл 2024
Damien
Да у них всё можно слушать с более или менее равной долей кайфа - и совсем уж старый материал, и пластинки поновее. Я же просто больше люблю т. н. "металлизированный панк", благо и сам термин "панк" отрицает любые стилистические догмы по определению.

Смутно припоминаю, как Уотти в свое время отвечал на вопрос о своей особой нелюбви к тогдашним политическим лидерам Великобритании; примерно процитирую по памяти:
"Был у нас премьер Джон Мейджор - типичный такой британский высокопоставленный политический мудозвон, но не без достоинств; я ему в чем-то даже симпатизировал. Но вот сраная Мэгги Тэтчер - сущее исчадие ада! Такое ощущение, что она уже в силу своего образования, воспитания и типичного для многих британских "небожителей" насквозь выхолощенного чванливого мировоззрения откровенно ненавидит простой народ".

просмотров: 518

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом