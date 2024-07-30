|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Вокалист THE EXPLOITED: «До того, как умру, хочу выпустить еще альбом!»
Walter David "Wattie" Buchan в недавнем интервью так ответил на вопрос, есть ли шанс на новый альбом THE EXPLOITED:
«У меня написано куча песен, но я никогда не делаю ничего, если это не получается на сто процентов. Песня должна быть на сто процентов лучше предыдущей.
Я хочу записать альбом до того, как умру, или до того, как закрою группу, так что в ближайшие два года я надеюсь записать альбом, точно, точно».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Мои любимые их альбомы - 'The Massacre" и "Beat the Bastards".
Смутно припоминаю, как Уотти в свое время отвечал на вопрос о своей особой нелюбви к тогдашним политическим лидерам Великобритании; примерно процитирую по памяти:
"Был у нас премьер Джон Мейджор - типичный такой британский высокопоставленный политический мудозвон, но не без достоинств; я ему в чем-то даже симпатизировал. Но вот сраная Мэгги Тэтчер - сущее исчадие ада! Такое ощущение, что она уже в силу своего образования, воспитания и типичного для многих британских "небожителей" насквозь выхолощенного чванливого мировоззрения откровенно ненавидит простой народ".