сегодня



Новая песня DEPRAVATION



"War Dreams of Itself", новая песня DEPRAVATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “IV:LETVM”, выход которого намечен на 17 февраля на Lifeforce Records.



Трек-лист:



01. Nur einen Spalt

02. Vampire Burial

03. War Dreams of Itself

04. Involuntary Violence

05. Im Schatten

06. Lessons of Darkness

07. Certain Death

08. Suffering

09. Sadness







+0 -0



просмотров: 113