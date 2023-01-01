сегодня



DEPRAVATION всё



DEPRAVATION опубликовали следующее сообщение:



«2023 год станет последним годом для Depravation как группы. Сегодня мы решили завязать - мы продолжаем играть в рамках тура и все запланированные концерты на 2023 год. Если вы хотите увидеть нас вживую, не пропустите ближайшие концерты или напишите сообщение, если вы хотите договориться с нами о выступлении.



"Нет никаких обид. Живя в разных городах, работая полный рабочий день и играя в других группах, нам было непросто уделять время, которое нам бы хотелось. Мы с нетерпением ждем конца года и... до встречи!» https://www.depravationkills.com/





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