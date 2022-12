сегодня



Новый альбом SAVAGE EXISTENCE выйдет весной



SAVAGE EXISTENCE сообщили о том, что новая студийная работа получила название ""Savage Existence" и будет выпущена 27 апреля. Первым синглом запланирован “Steady Blows To The Head”, который будет представлен девятого января.



Трек-лист:



"Still Life"

"Steady Blows To The Head"

"Cull"

"Dumpster Water"

"Leap Of Faith"

"All On You"

"Independence Day"

"Enigma"

"Standing In Flames"

"Matricide"







+0 -0



просмотров: 143