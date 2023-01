сегодня



Новое видео SAVAGE EXISTENCE



"Steady Blows To The Head", новое видео группы SAVAGE EXISTENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Savage Existence", выходящего 27 апреля.



Трек-лист:



"Still Life"

"Steady Blows To The Head"

"Cull"

"Dumpster Water"

"Leap Of Faith"

"All On You"

"Independence Day"

"Enigma"

"Standing In Flames"

"Matricide"







