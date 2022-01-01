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*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
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The Amity Affliction

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25 дек 2022 : 		 Название нового альбома THE AMITY AFFLICTION

13 дек 2022 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

17 дек 2021 : 		 Новая песня THE AMITY AFFLICTION

17 ноя 2021 : 		 Новая песня THE AMITY AFFLICTION

22 фев 2020 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

12 янв 2020 : 		 Новый альбом THE AMITY AFFLICTION выйдет зимой

11 сен 2019 : 		 Новая песня THE AMITY AFFLICTION

29 авг 2018 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

27 июл 2018 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

21 июн 2018 : 		 Новый альбом THE AMITY AFFLICTION выйдет в августе

1 мар 2017 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

13 окт 2016 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

10 авг 2016 : 		 Видео с текстом от THE AMITY AFFLICTION

11 июл 2016 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

11 июл 2016 : 		 Новая песня THE AMITY AFFLICTION

19 май 2016 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

9 май 2015 : 		 Трейлер нового альбома THE AMITY AFFLICTION

9 дек 2014 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

20 сен 2014 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

5 июн 2014 : 		 Новый альбом THE AMITY AFFLICTION доступен для прослушивания

17 май 2014 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

16 апр 2014 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

30 янв 2014 : 		 THE AMITY AFFLICTION начали запись

9 фев 2013 : 		 Новое видео THE AMITY AFFLICTION

9 сен 2012 : 		 Новый альбом THE AMITY AFFLICTION доступен для прослушивания

30 авг 2012 : 		 Новая песня THE AMITY AFFLICTION
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|||| 25 дек 2022

Название нового альбома THE AMITY AFFLICTION



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Вокалист THE AMITY AFFLICTION Joel Birch в интервью AndrewHaug.com проговорился о названии нового альбома:

«Я не уверен, что мне разрешено говорить название. Но я всё равно скажу. Этот альбом называется "Not Without My Ghosts", и я увидел его в... Я украл его. Это с выставки в Шеффилде. Я просто проходил мимо, увидел надпись и занёс её в свои заметки. И я никогда не был там раньше, это получилось случайно».




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