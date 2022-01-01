Название нового альбома THE AMITY AFFLICTION

Вокалист THE AMITY AFFLICTION Joel Birch в интервью AndrewHaug.com проговорился о названии нового альбома:
«Я не уверен, что мне разрешено говорить название. Но я всё равно скажу. Этот альбом называется "Not Without My Ghosts", и я увидел его в... Я украл его. Это с выставки в Шеффилде. Я просто проходил мимо, увидел надпись и занёс её в свои заметки. И я никогда не был там раньше, это получилось случайно».
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