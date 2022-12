25 дек 2022



Название нового альбома THE AMITY AFFLICTION



Вокалист THE AMITY AFFLICTION Joel Birch в интервью AndrewHaug.com проговорился о названии нового альбома:



«Я не уверен, что мне разрешено говорить название. Но я всё равно скажу. Этот альбом называется "Not Without My Ghosts", и я увидел его в... Я украл его. Это с выставки в Шеффилде. Я просто проходил мимо, увидел надпись и занёс её в свои заметки. И я никогда не был там раньше, это получилось случайно».







