23 мар 2023



Новое видео THE AMITY AFFLICTION



"It's Hell Down Here", новое видео группы THE AMITY AFFLICTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Not Without My Ghosts", выходящего 12 мая на Pure Noise:



01. Show Me Your God

02. It's Hell Down Here

03. Fade Away

04. Death And The Setting Sun (feat. Andrew Neufeld)

05. I See Dead People (feat. Louie Knuxx)

06. When It Rains It Pours (feat. Landon Tewers)

07. The Big Sleep

08. Close To Me

09. God Voice

10. Not Without My Ghosts (feat. Phem)







+0 -0



просмотров: 129