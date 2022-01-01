×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда»
16
Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани
15
CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH
13
Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»
13
Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы
12
OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад...
8
VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!»
8
Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе
7
JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла»
7
Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта
6
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда»
16
Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани
15
CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH
13
Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»
13
Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы
12
все новости группы
Keep of Kalessin
Норвегия
Black Metal
Death Metal
http://www.keepofkalessin.no
Myspace:
http://www.myspace.com/keepofkalessin
Facebook:
http://www.facebook.com/keepofkalessin
27 дек 2022
:
Обложка и трек-лист нового альбома KEEP OF KALESSIN
11 фев 2015
:
Новый альбом KEEP OF KALESSIN доступен для прослушивания
20 дек 2014
:
Новый альбом KEEP OF KALESSIN в феврале
13 янв 2014
:
KEEP OF KALESSIN о планах
19 дек 2013
:
KEEP OF KALESSIN начали сведение нового альбома
10 апр 2013
:
KEEP OF KALESSIN выпустили новый миньон
31 мар 2013
:
Бывший вокалист KEEP OF KALESSIN: "Меня уволили"
28 мар 2013
:
Новое видео KEEP OF KALESSIN
18 май 2011
:
Видео полного концерта KEEP OF KALESSIN
16 янв 2011
:
KEEP OF KALESSIN выступили с Александром Рыбаком
18 дек 2010
:
Видео с выступления KEEP OF KALESSIN
4 май 2010
:
Еще один трек от KEEP OF KALESSIN
26 апр 2010
:
Новая песня KEEP OF KALESSIN
22 мар 2010
:
Обложка нового альбома KEEP OF KALESSIN
18 мар 2010
:
Трек-лист нового альбома KEEP OF KALESSIN
26 фев 2010
:
Дата выхода нового альбома KEEP OF KALESSIN
9 фев 2010
:
KEEP OF KALESSIN проиграли в финале
9 янв 2010
:
Видео выступления KEEP OF KALESSIN
7 янв 2010
:
KEEP OF KALESSIN представили песню для Евровидения
31 дек 2009
:
Название нового альбома KEEP OF KALESSIN
16 дек 2009
:
KEEP OF KALESSIN выступят в норвежском отборочном туре конкурса «Евровидение»
3 дек 2009
:
KEEP OF KALESSIN готовы представить Норвегию на «Евровидении»
27 авг 2009
:
KEEP OF KALESSIN готовят новый диск
29 май 2008
:
Новый альбом KEEP OF KALESSIN в сети
5 фев 2008
:
KEEP OF KALESSIN заканчивают работу над новым альбомом
3 окт 2007
:
KEEP OF KALESSIN запишут новый альбом
27 ноя 2006
:
Концертное видео KEEP OF KALESSIN в сети
17 мар 2006
:
Новый альбом KEEP OF KALESSIN выйдет на виниле
сегодня
Обложка и трек-лист нового альбома KEEP OF KALESSIN
KEEP OF KALESSIN опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название Katharsis. Альбом будет выпущен 24 марта:
01. Katharsis
02. Hellride
03. The Omni
04. War Of The Wyrm
05. From The Stars And Beyond
06. Journey’s End
07. The Obsidian Expanse
08. Throne Of Execration
http://www.keepofkalessin.no
+1
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 272
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет