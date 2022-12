сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома KEEP OF KALESSIN



KEEP OF KALESSIN опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название Katharsis. Альбом будет выпущен 24 марта:



01. Katharsis

02. Hellride

03. The Omni

04. War Of The Wyrm

05. From The Stars And Beyond

06. Journey’s End

07. The Obsidian Expanse

08. Throne Of Execration http://www.keepofkalessin.no





