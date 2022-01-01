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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 16
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
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Keep of Kalessin

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27 дек 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KEEP OF KALESSIN

11 фев 2015 : 		 Новый альбом KEEP OF KALESSIN доступен для прослушивания

20 дек 2014 : 		 Новый альбом KEEP OF KALESSIN в феврале

13 янв 2014 : 		 KEEP OF KALESSIN о планах

19 дек 2013 : 		 KEEP OF KALESSIN начали сведение нового альбома

10 апр 2013 : 		 KEEP OF KALESSIN выпустили новый миньон

31 мар 2013 : 		 Бывший вокалист KEEP OF KALESSIN: "Меня уволили"

28 мар 2013 : 		 Новое видео KEEP OF KALESSIN

18 май 2011 : 		 Видео полного концерта KEEP OF KALESSIN

16 янв 2011 : 		 KEEP OF KALESSIN выступили с Александром Рыбаком

18 дек 2010 : 		 Видео с выступления KEEP OF KALESSIN

4 май 2010 : 		 Еще один трек от KEEP OF KALESSIN

26 апр 2010 : 		 Новая песня KEEP OF KALESSIN

22 мар 2010 : 		 Обложка нового альбома KEEP OF KALESSIN

18 мар 2010 : 		 Трек-лист нового альбома KEEP OF KALESSIN

26 фев 2010 : 		 Дата выхода нового альбома KEEP OF KALESSIN

9 фев 2010 : 		 KEEP OF KALESSIN проиграли в финале

9 янв 2010 : 		 Видео выступления KEEP OF KALESSIN

7 янв 2010 : 		 KEEP OF KALESSIN представили песню для Евровидения

31 дек 2009 : 		 Название нового альбома KEEP OF KALESSIN

16 дек 2009 : 		 KEEP OF KALESSIN выступят в норвежском отборочном туре конкурса «Евровидение»

3 дек 2009 : 		 KEEP OF KALESSIN готовы представить Норвегию на «Евровидении»

27 авг 2009 : 		 KEEP OF KALESSIN готовят новый диск

29 май 2008 : 		 Новый альбом KEEP OF KALESSIN в сети

5 фев 2008 : 		 KEEP OF KALESSIN заканчивают работу над новым альбомом

3 окт 2007 : 		 KEEP OF KALESSIN запишут новый альбом
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Обложка и трек-лист нового альбома KEEP OF KALESSIN



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KEEP OF KALESSIN опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название Katharsis. Альбом будет выпущен 24 марта:

01. Katharsis
02. Hellride
03. The Omni
04. War Of The Wyrm
05. From The Stars And Beyond
06. Journey’s End
07. The Obsidian Expanse
08. Throne Of Execration



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