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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 26
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 22
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
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Keep of Kalessin

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26 фев 2010 : 		 Дата выхода нового альбома KEEP OF KALESSIN

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16 дек 2009 : 		 KEEP OF KALESSIN выступят в норвежском отборочном туре конкурса «Евровидение»

3 дек 2009 : 		 KEEP OF KALESSIN готовы представить Норвегию на «Евровидении»

27 авг 2009 : 		 KEEP OF KALESSIN готовят новый диск

29 май 2008 : 		 Новый альбом KEEP OF KALESSIN в сети
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KEEP OF KALESSIN на Season Of Mist



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Arnt Obsidian из KEEP OF KALESSIN опубликовал следующее сообщение:

«Мы очень горды и рады объявить о подписании контракта с Season Of Mist. Я знаю Михаэля уже более 20 лет. Он всегда был страстно увлечен музыкой и очень поддерживал своих подписчиков. В 1999 году KEEP OF KALESSIN отыграли три концерта в Норвегии с Bloodthorn, которые в то время были подписаны на Season Of Mist. Майкл проделал весь путь из Франции, чтобы увидеть их.

С тех пор наши пути пересекались много раз. Я наблюдал за тем, как Майкл создавал один из сильнейших металл-лейблов в мире. Его сотрудники разделяют его огромную страсть. То, чего они добились, — это потрясающий подвиг.

KEEP OF KALESSIN всегда были неудачниками, одиночками, не такими, как все. Мы — уникальная группа, и нас нельзя отнести к какой-то определенной категории. Было трудно найти дом, где наш потенциал можно было бы раскрыть и использовать в полной мере. Но после разговора с Майклом и того, как мы вписались в реестр Season Of Mist, я уверен, что мы нашли лейбл, который понимает и может оказать нам реальную поддержку, пока мы выводим группу на новый уровень». Вы можете быть уверены, что KEEP OF KALESSIN вернутся с лучшим Epic Extreme Metal, который мы когда-либо делали в 2025 году!».

KEEP OF KALESSIN Sign With Season Of Mist; New Albums + Reissues On The Way




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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3 окт 2024
s
smolet18-02-44
Звучание у группы своё конечно есть, одно время нравилась "Армада", но потом как то приелось. И спустя годы группа терзает одни и те же прийомы и ничего уж нового не слышно. Потому проходит фоном.

просмотров: 75

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