KEEP OF KALESSIN на Season Of Mist



Arnt Obsidian из KEEP OF KALESSIN опубликовал следующее сообщение:



«Мы очень горды и рады объявить о подписании контракта с Season Of Mist. Я знаю Михаэля уже более 20 лет. Он всегда был страстно увлечен музыкой и очень поддерживал своих подписчиков. В 1999 году KEEP OF KALESSIN отыграли три концерта в Норвегии с Bloodthorn, которые в то время были подписаны на Season Of Mist. Майкл проделал весь путь из Франции, чтобы увидеть их.



С тех пор наши пути пересекались много раз. Я наблюдал за тем, как Майкл создавал один из сильнейших металл-лейблов в мире. Его сотрудники разделяют его огромную страсть. То, чего они добились, — это потрясающий подвиг.



KEEP OF KALESSIN всегда были неудачниками, одиночками, не такими, как все. Мы — уникальная группа, и нас нельзя отнести к какой-то определенной категории. Было трудно найти дом, где наш потенциал можно было бы раскрыть и использовать в полной мере. Но после разговора с Майклом и того, как мы вписались в реестр Season Of Mist, я уверен, что мы нашли лейбл, который понимает и может оказать нам реальную поддержку, пока мы выводим группу на новый уровень». Вы можете быть уверены, что KEEP OF KALESSIN вернутся с лучшим Epic Extreme Metal, который мы когда-либо делали в 2025 году!».







