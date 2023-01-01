3 янв 2023



Музыканты AARA в Taubrą



B из ARRA сообщил о создании нового проекта Taubrą:



«Логотип состоит из вариации нескольких символов, которые дополняют реальную надпись. На одной стороне изображены части сигила Декарабии, принадлежащей к Графам Ада. Он является частью 72 демонов Соломона, которые более подробно рассматриваются в Ars Goetia, но также являются частью более старых трудов, таких как "Псевдомонархия" Иоганна Вейера. Декарабию приписывается способность вести мага в самые темные места, в дополнение к его знаниям элементарной магии. Также представлен символ Сатурна, который в истории был негативно настроен почти во всех областях мира и считался планетой, которую боялись. Наконец, мы видим сооружения готической сакральной архитектуры, которая должна символизировать пространство забытой духовности. Все символы призваны выразить определенную сторону музыки Taubrą и провести самого слушателя в путешествие между хаосом, экстазом, тьмой и внутренним созерцанием».





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