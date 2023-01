все новости группы







5 янв 2023 : Новая песня CARNOSUS



5 янв 2023



Новая песня CARNOSUS



"In Debt To Oblivion", новая песня группы CARNOSUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Visions Of Infinihility, выход которого запланирован на десятое февраля:



"Ossein Larcenist"

"Calamity Crawl"

"Castle Of Grief"

"Fermenting Blastospheres Of Future Putridity"

"In Debt To Oblivion"

"Devourer Of Light"

"Procession Of Depression"

"Towards Infinihilistic Purity"

"Among Worms It Was Whispered"







