Новое видео CARNOSUS



“Within Throat, Within Heart”, новое видео группы CARNOSUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Wormtales, выходящего18 октября на Willowtip Records:



“Birthless”

“Within Throat, Within Heart”

“Neglectikon”

“Yearnings Of A Rotten Spine”

“Worm Charmer”

“Harbinger Of Woundism”

“Paradoxical Impulse”

“Wound Of Wisdom”

“Cosmoclaustrum”

“Solace In Soil”







