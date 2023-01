сегодня



Концертный трек BRIDEAR



BRIDEAR 17 февраля выпустят первый концертный релиз, записанный десятого сентября в рамках выступления в Boston Music Room, Лондон. Фрагмент из этого релиза, “Ghoul”, доступен ниже.



Трек-лист:



“Side Of A Bullet”

“Daybreak”

“The Moment”

“Ray Of Chaos”

“Brave New World Revisited”

“Helix”

“Dimensions”

“Ignite”

“Light In The Dark”

“Determination”

“Ghoul”

“Bloody Bride”

“Again”







+0 -0



просмотров: 86