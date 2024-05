сегодня



Новое видео BRIDEAR



"Still Burning", новое видео группы BRIDEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Born Again, выходящего 28 июня на Psychomanteum Records:



“Still Burning”

“Braver Worlds”

“Born Again”

“Cult”

“Empty Mind”

“Scar Of Reunion”

“Real Is Real”

“Fight It Down”

“No Angels”

“Die Like This”







+0 -0



просмотров: 75