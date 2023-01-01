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DEATH RAY VISION нашли вокалиста



DEATH RAY VISION сообщили о том, что заключили контракт с лейблом Metal Blade Records и выпустят новую пластинку летом этого года, партии вокала на которой исполнит Keith Bennett.



«Я чрезвычайно рад тому, что DEATH RAY VISION присоединились к семье Metal Blade, — говорит басист Mike D'Antonio. — Новая пластинка — это просто улёт, и я не могу представить себе лучшего лейбла для её выпуска!»



Основатель Metal Blade Brian Slagel соглашается:



«Мы очень рады приветствовать DEATH RAY VISION в семье Metal Blade! Нам нравится работать с Mike'ом D., и мы с нетерпением ждём этого альбома!»







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