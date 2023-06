Новое видео DEATH RAY VISION

сегодня



"From The Rafters", новое видео группы DEATH RAY VISION, в состав которой входит басист KILLSWITCH ENGAGE Mike D'Antonio, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "No Mercy From Electric Eyes", выходящего 30 июня на Metal Blade Records.



Трек-лист:



01. Behead The King

02. In Unholy Water

03. From The Rafters

04. Reaper

05. Premature Evisceration

06. Praise The War Machine

07. Broken Hands Of God

08. An Iron Age

09. Armageddon Is The Answer

10. O Great Destroyer

11. Crawl Forth The Cowards

12. End Me







