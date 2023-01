все новости группы







Ontborg

Италия

Death Metal



15 янв 2023 : Новое видео ONTBORG



"Steps Of Damnation", новое видео ONTBORG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Following The Steps Of Damnation”, релиз которого намечен на 24 февраля.



Трек-лист:



Steps Of Damnation

Purgatory

Echoes Of Time

Nightfall

To The North

Underneath

I Am The Night

Ending Path

Old Mother Frost

