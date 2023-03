сегодня



Новое видео ONTBORG



Purgatory, новое видео ONTBORG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Following The Steps Of Damnation”, релиз которого состоялся 24 февраля.



Трек-лист:



Steps Of Damnation

Purgatory

Echoes Of Time

Nightfall

To The North

Underneath

I Am The Night

Ending Path

Old Mother Frost

The Tower https://ontborg.bandcamp.com/







