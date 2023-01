сегодня



Новое видео UNFELLED



"The Opposer", новое видео UNFELLED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Pall of Endless Perdition", выход которого намечен на десятое марта на Underground Activists!



Трек-лист:



1. An Epoch in Bloodshed (5:50)

2. The Opposer (4:39) [WATCH]

3. Wreathed Wings (4:08)

4. Veil of Perdition (6:13)

5. Transcendent Legacy (4:33)

6. Evanescent (3:13)

7. A Diadem Embattled (7:31)

Total – (36:07)







+0 -0



просмотров: 172