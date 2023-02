сегодня



Видео с текстом от UNFELLED



"Veil of Perdition", официальное видео с текстом от UNFELLED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Pall of Endless Perdition", выход которого намечен на десятое марта на Underground Activists!



Трек-лист:



1. An Epoch in Bloodshed (5:50)

2. The Opposer (4:39)

3. Wreathed Wings (4:08)

4. Veil of Perdition (6:13)

5. Transcendent Legacy (4:33)

6. Evanescent (3:13)

7. A Diadem Embattled (7:31)

Total – (36:07)







