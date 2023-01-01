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SABATON — новая жертва культуры отмены?
77
Новое видео VICTOR SMOLSKI
44
Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar...
22
Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания
20
Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ...
20
все новости группы
Siena Root
Швеция
-
http://www.sienaroot.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/sienaroot
19 янв 2023
:
Видео с текстом от SIENA ROOT
9 дек 2022
:
Новое видео SIENA ROOT
5 ноя 2022
:
Новое видео SIENA ROOT
30 дек 2021
:
Новый альбом SIENA ROOT выйдет летом
22 сен 2015
:
SIENA ROOT нашли вокалиста
9 ноя 2014
:
Новый альбом SIENA ROOT выйдет в ноябре
сегодня
Видео с текстом от SIENA ROOT
“Keeper Of The Flame”, официальное видео от SIENA ROOT, доступно ниже. Она взята из альбома "Revelation", выходящего 24 февраля на Atomic Fire.
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Сообщений нет