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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 77
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 22
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Siena Root

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Видео с текстом от SIENA ROOT



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“Keeper Of The Flame”, официальное видео от SIENA ROOT, доступно ниже. Она взята из альбома "Revelation", выходящего 24 февраля на Atomic Fire.

Sweden's SIENA ROOT Issues вЂњModern Rock ClassicвЂќ With вЂњKeeper Of The FlameвЂќ Lyric Video






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