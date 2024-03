сегодня



Новое видео SIENA ROOT



Winter Solstice, новое видео группы SIENA ROOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Revelation", выпущенного 24 февраля на Atomic Fire:



"Coincidence & Fate"

"Professional Procrastinator"

"No Peace"

"Fighting Gravity"

"Dusty Roads"

"Winter Solstice"

"Dalecarlia Stroll"

"Leaving The City"

"Little Burden"

"Madukhauns"

"Keeper Of The Flame"







