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Умер басист SCREAMING TREES



Основатель SCREAMING TREES Ван Коннер скончался в возрасте 55 лет. Это известие подтвердил его брат, гитарист Gary Lee Conner:



«Ван Коннер, басист и автор песен группы SCREAMING TREES, умер вчера вечером от продолжительной болезни в возрасте 55 лет. Это была пневмония, которая доконала его. Он был одним из самых близких друзей, которые у меня когда-либо были, и я любил его безмерно. Я буду скучать по нему вечно, во веки веков...»











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