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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 39
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Screaming Trees

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|||| сегодня

Умер басист SCREAMING TREES



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Основатель SCREAMING TREES Ван Коннер скончался в возрасте 55 лет. Это известие подтвердил его брат, гитарист Gary Lee Conner:

«Ван Коннер, басист и автор песен группы SCREAMING TREES, умер вчера вечером от продолжительной болезни в возрасте 55 лет. Это была пневмония, которая доконала его. Он был одним из самых близких друзей, которые у меня когда-либо были, и я любил его безмерно. Я буду скучать по нему вечно, во веки веков...»






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