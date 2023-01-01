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Screaming Trees

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BEN SHEPHERD почтил память Вана Коннера



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BEN SHEPHERD отреагировал на известие о смерти басиста SCREAMING TREES Вана Корнера:

«Я вспоминаю Вэна в дни нашего турне Lollapalooza, и он всегда создавал у меня ощущение, что я нахожусь в кругу семьи и чувствую негласное понимание жизни... Когда он говорил с лёгкостью, которая, казалось, делала его крутым или до безобразия правильным, словно ты не дурак, каким тебя пытается выставить внешний мир. Он был очень открытым, и, возможно, поэтому он казался другом для всех... Я бы хотел научиться у него большему.

Однажды, работая над записью, я имел удовольствие услышать необработанные бас-треки Вана, которые он записал ранее, — поговорим о тональном ритме и атмосфере! Чувак, даже в одной ноте он придавал песням глубину, душу и связующий фактор, которому позавидовал бы любой архитектор. Вы в буквальном смысле чувствовали уважение, внимание и интеллект в каждой ноте, в них чувствовалось то невысказанное знание, эта природная крутизна. Он потряс меня, и с тех пор я знаю, что он мастерски владеет инструментом и подкрепляет это доброй дружелюбной улыбкой и яростно преданным отношением к жизни, ценя её в совершенно интеллигентной и интеллектуальной манере.

У меня нет достаточных знаний или слов, чтобы помочь его семье и близким друзьям почувствовать себя лучше из-за их потери, из-за всех наших потерь, но нам всем повезло, что Ван был нашим другом и соратником в жизни.

Мира тебе, Ван».




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