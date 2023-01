сегодня



Новое видео THE BANISHMENT



"Got What You Wanted", новое видео группы THE BANISHMENT, в состав которой входят George Lynch (LYNCH MOB, THE END MACHINE, ex-DOKKEN) и Joe Haze, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Machine And Bone", выходящего 10 марта.



Трек-лист:



01. Reaction

02. Max Pain (featuring Richard Patrick)

03. Right (featuring Tommy Victor)

04. Lost Horizon

05. The Dread (featuring Jason Charles Miller)

06. Reunion

07. Terra Nullius

08. Got What You Wanted

09. Terror (featuring Tommy Victor)

10. Machine And Bone







