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The Banishment

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Страна
United StatesСША
Стиль
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Сайт
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Видео с текстом от THE BANISHMENT



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"Right", официальное видео с текстом от группы THE BANISHMENT, в состав которой входят George Lynch (LYNCH MOB, THE END MACHINE, ex-DOKKEN) и Joe Haze, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Machine And Bone", выходящего 10 марта.

Трек-лист:

01. Reaction
02. Max Pain (featuring Richard Patrick)
03. Right (featuring Tommy Victor)
04. Lost Horizon
05. The Dread (featuring Jason Charles Miller)
06. Reunion
07. Terra Nullius
08. Got What You Wanted
09. Terror (featuring Tommy Victor)
10. Machine And Bone




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