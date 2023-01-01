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Skinflint

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Новое видео SKINFLINT



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"Sasabonsam", новое видео группы SKINFLINT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hate Spell", выходящего 17 февраля.

Трек-лист:

"Intro"
"Bloody Quills"
"Sasabonsam"
"Hate Spell"
"Blood Dripping From Torso to Toes"
"Shape Shifter"
"Mankind Creation"
"Eloko"
"Witch Haunting"
"Spirit Board"
"Conquest"
"Juju King"

SKINFLINT Return With Hate Spell Album;




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