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Новое видео группы METALLICA
55
Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F...
35
TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!»
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Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст...
22
JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно...
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все новости группы
Skinflint
?
Heavy Metal
http://www.skinflintmetal.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/SKINFLINTMETAL
24 янв 2023
:
Новое видео SKINFLINT
1 июн 2018
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Новый альбом SKINFLINT выйдет летом
17 ноя 2015
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Новое видео SKINFLINT
12 дек 2014
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Новый альбом SKINFLINT выйдет в январе
5 сен 2013
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Переиздание второго альбома SKINFLINT выйдет в сентябре
7 июл 2013
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Обложка и трек-лист нового альбома SKINFLINT
сегодня
Новое видео SKINFLINT
"Sasabonsam", новое видео группы SKINFLINT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hate Spell", выходящего 17 февраля.
Трек-лист:
"Intro"
"Bloody Quills"
"Sasabonsam"
"Hate Spell"
"Blood Dripping From Torso to Toes"
"Shape Shifter"
"Mankind Creation"
"Eloko"
"Witch Haunting"
"Spirit Board"
"Conquest"
"Juju King"
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Сообщений нет