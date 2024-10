сегодня



Новое видео SKINFLINT



"Sangoma Blood Magic", новое видео группы SKINFLINT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Baloi, выходящего 25 октября:



"Ritual War"

"Serpent Men"

"Lentswe La Baratani"

"Plane Of The Condemned"

"Kishi"

"Ritual Torturer Of Fetish Ghosts"

"The Beasts Beneath The Rocks"

"Sangoma" (Traditional)

"Sangoma Blood Magic"











