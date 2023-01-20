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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 36
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Skáld

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Видео с текстом от SKÁLD



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Elverhøy, официальное видео с текстом от SKÁLD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Huldufólk", релиз которого намечен на 20 января на Decca/Universal Music.




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20 янв 2023
Svarg_1349
Есть только русский Скальд.
Like!1
20 янв 2023
Вашингтон Ирвинг
Svarg_1349, ярославские Скальды - раз и навсегда!
20 янв 2023
Corpsegrinder04
Да много пиздатого постсоветского обкомовского металла было записано в 95 м году, что Скальд, что Иероним Босх тогда же свой абстракт записали. А вот этот Скальд да, хуерга какая-то вшивая.

просмотров: 224

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