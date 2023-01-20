сегодня



Видео с текстом от SKÁLD



Elverhøy, официальное видео с текстом от SKÁLD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Huldufólk", релиз которого намечен на 20 января на Decca/Universal Music. http://skaldvikings.com







+0 -0



( 3 ) просмотров: 224

