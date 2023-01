сегодня



Новая песня IMPERIAL DEMONIC



"The Path of Night", новая песня IMPERIAL DEMONIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР "Beneath the Crimson Eclipse", выход которого намечен на седьмое апреля.







