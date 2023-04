сегодня



Новое видео IMPERIAL DEMONIC



"Ways Of The Secular Flesh", новое видео группы IMPERIAL DEMONIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Beneath The Crimson Eclipse".



Трек-лист:



"The Furnace"

"Ways Of The Secular Flesh"

"The Path Of Night"

"Dawn Of The Infernal Age"

"Beneath The Crimson Eclipse"







просмотров: 174